Zampini: Sorridiamo dell'Inter che non vince nulla da 9 anni

La rivalità Juventus-Inter non muore mai, anche quando – come quest’anno – non c’è stata mai realmente lotta per gli stessi obiettivi. Massimo Zampini, cronista di nota fede bianconera e volto noto di Mediaset, provoca sui social in risposta a qualche sfottò ricevuto e scrive: “Spiego Twitter: interisti che ogni giorno ricordano i 23 anni Juve senza Champions mi taggano impazziti per un video del 2009 (!) in cui scherzavamo (senza mezza offesa) su chi non la vinceva da 45 (!). Ps. Aggiornamento: sorridiamo anche oggi di chi non vince nulla da allora”.

LE REAZIONI – Si agganciano al carro di Zampini ovviamente i tifosi della Juve che commentano: “Tra un po’ festeggiano pure i dieci anni dal Triplete. Proporrei qualche premio in cartone” o anche: “Quello che più dell’incredibile è che si vantano del triplete quando nei 45 anni famosi cosa hanno vinto? Forse uno scudetto e una misera Coppa UEFA? Mi sa che il Napoli aveva fatto meglio! Ora sono tornati a essere quello che sono sempre stati……né più né meno senza offesa …” o anche: “Ricordo una barzelletta che andava forte prima dell’ormai mitico Triplete del 2010 (9 anni fa, da allora tutte le vittorie nerazzurre si riassumono in: un Mondiale per Club e una Coppa Italia): “Ma… è andato via il colore dalla TV?”; “No, stavo guardando l’ultima UCL dell’Inter”.

LA REPLICA – Non mancano però i follower nerazzurri che contestano: “Non vinciamo nulla dall’età della pietra ma ogni anno puntualmente devi sudare contro di noi, poi tra Orsato che non da il rosso a Pjanic, tra la netta superiorità di una squadra nei confronti dell’altra, la vittoria è sempre vostra, ma con una rosa da 1 MLD è il MINIMO” o infine: “Siete di una comicità unica. In Europa contate zero, calpestati e schiacciati a calci nel c…, batoste a non finire, squadra più perdente dopo il Benfica.. Ma vi occupate delle vittorie dell’Inter, vostra ossessione. Quando riuscirete a vincere una Champions VERA?”.

SPORTEVAI | 30-03-2019 10:04