Zanimacchia torna in Italia: ufficiale l’approdo alla Cremonese in prestito dalla Juventus

Luca Zanimacchia torna in Italia dopo l’esperienza al Real Zaragozza. È ufficiale il passaggio in prestito del calciatore classe 1998 dalla Juventus alla Cremonese.

“U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da Juventus il diritto alle prestazioni sportive di Luca Zanimacchia”, si legge nella nota ufficiale del club grigiorosso.

Cresciuto nei settori giovanili di Varese e Genoa, Zanimacchia è stato acquistato dalla Juventus nel 2018 e nella stagione 2019/2020 ha brillato con la maglia dell’Under 23 di Fabio Pecchia, totalizzando 4 goal e 1 assist in 25 presenze.

Zanimacchia è un nuovo calciatore grigiorosso

Benvenuto, Luca#forzagrigiorossi #SerieBKT pic.twitter.com/Ge0WMqTSmS — U.S. Cremonese (@USCremonese) July 9, 2021

Zanimacchia ha debuttato anche con la prima squadra grazie a Maurizio Sarri, che lo ha schierato nella ripresa in occasione nella penultima giornata del campionato 2019/2020 contro il Cagliari. Una prova sorprendente del classe 1998, che ha dimostrato personalità e importanti qualità tecniche. Il ragazzo di Desio si è guadagnato la conferma nell’ultimo match, contro la Roma, la prima da titolare tra i ‘grandi’.

Nella passata stagione, la Juventus ha preferito mandarlo in prestito ne’ LaLiga2 al Real Saragozza per farlo giocare con continuità. Il centrocampista non ha deluso le attese, totalizzando 26 presenze e 2 reti. Ora il ritorno in Italia con il prestito alla Cremonese. Una chance per mettersi in mostra e guadagnarsi il ritorno alla Juve, ma questa volta per restarci.

OMNISPORT | 09-07-2021 18:05