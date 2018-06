Zapata c'è rimasto male

L'agente di Duvan Zapata, Fernando Villarreal, ai microfoni di sampdorianews.net ha parlato dello stato d'animo dell'attaccante della Sampdoria dopo l'esclusione dalla Colombia per i Mondiali in Russia: "In prima battuta è rimasto molto colpito come naturale che fosse, ma in questo momento la sua mente è già proiettata al prossimo campionato in blucerchiato perché desidera lasciare un'impronta alla Samp".

"Duvan sta bene, ha già recuperato e si sta riposando in attesa dell'inizio della seconda stagione con la Sampdoria".

SPORTAL.IT | 10-06-2018 15:45