Zapata vale oro, asta internazionale milionaria

Duvan Zapata si sta imponendo come uno degli attaccanti più prolifici dell’intera Serie A. Ad oggi, in 76 gare in nerazzurro, ha segnato la bellezza di 46 gol. Normale che sia diventato un obiettivo di mercato di tanti club di prima fascia.

Secondo Sky Sport, l’Atalanta avrebbe già rifiutato una proposta pari a 50 milioni di euro per l’attaccante classe 1991. Il motivo? La Dea valuta il bomber colombiano non meno di 60 milioni di euro.

Arrivato a Bergamo nell’estate del 2018, Duvan Zapata è costato all’Atalanta circa 25 milioni di euro. Di fatto, in due stagioni, il suo valore è praticamente più che raddoppiato. Probabile che si arriverà ad una vera e propria asta internazionale.

La Juventus, al momento, pare la società in pole position per l’attaccante ex Napoli, Udinese e Sampdoria (in corsa anche Arkadiusz Milik e Alexandre Lacazette). L’idea della Vecchia Signora sarebbe quella di affidare a Duvan Zapata la maglia di terzo attaccante titolare nel tridente con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Il possibile arrivo di Duvan Zapata alla Juventus dovrebbe portare all’addio di Gonzalo Higuain. Il Pipita ha ancora un anno di contratto con i bianconeri e ha ribadito, più volte, di voler restare a Torino anche il prossimo anno.

Tuttavia, davanti alla concreta possibilità di non essere una prima scelta, l’argentino potrebbe anche prendere in considerazione la decisione di mettersi in gioco altrove. La possibilità di giocare in MLS sarebbero tante.

Da capire anche la volontà dello stesso Duvan Zapata che, grazie alla cura Gian Piero Gasperini, è finalmente esploso, dimostrando di avere le carte in regola per giocare ad altissimi livelli. Il colombiano ha un contratto con l’Atalanta sino al giugno del 2023 e sta benissimo a Bergamo.

LE FOTO DI JUVENTUS-LAZIO 2-1: LA GALLERY

OMNISPORT | 21-07-2020 09:31