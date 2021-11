Zarco incorona Bagnaia: "Merito suo se andiamo tutti così forte"

13-11-2021 15:45

Si preannuncia un dominio Ducati nell’ultimo GP della stagione classe MotoGP.

A Valencia sarà la Pramac di Jorge Martin a partire dalla pole position, davanti alle Desmosedici ufficiali di Pecco Bagnaia e Jack Miller. Quinto Johann Zarco, in mezzo alle due Suzuki di Joan Mir e Alex Rins.

Proprio il francese della Pramac si è soffermato a parlare dello strapotere ducatista, elogiando pubblicamente Bagnaia, ma anche Martin e dicendosi molto ottimista in vista del 2022:

“Jorge ha fatto un giro incredibile, sarà utile guardare come sa andare oltre i limiti – ha affermato Zarco – Personalmente sono soddisfatto delle mie qualifiche e per la squadra è un gran momento. Credo che il prossimo anno potremo lottare davvero per il titolo. Quest’anno il merito va a Pecco che ha alzato il proprio livello spingendo tutti noi a fare altrettanto”.

