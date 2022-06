Zarco: "Incredibile l'errore di Espargaro, non ci speravo più"

05-06-2022 15:13

Ai microfoni di SkySport, Zarco ha esordito parlando dell’errore di Espargaro: “Non ci credo ancora che Aleix abbia commesso quell’errore. Sono molto contento di essere riuscito a prendere un podio, non ci speravo quasi più”.

Il francese continua parlando della sua gara: “Sin dalla partenza sono andato piuttosto bene, sono riuscito ad evitare l’incidente causato da Nakagami riuscendo a recuperare qualche posizione. Sono riuscito a superare Pol Espargarò e mi sono riportato sul gruppetto di testa. Ho fatto di tutto per riportarmi su di loro ma non ci sarei riuscito. Mi sono sentito anche un po’ frustrato in certi momenti, ero l’unico con la Hard al posteriore e mi mancava velocità anche sul finale dove avrei dovuto avere un vantaggio”.