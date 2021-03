Zaza svela il segreto di Davide Nicola

Con quattro gol Simone Zaza è il capocannoniere del Torino targato Davide Nicola.

L’attaccante lucano, già decisivo con una doppietta al debutto del tecnico sulla panchina granata contro il Benevento, si è ripetuto siglando altre due reti contro il Sassuolo, in una partita destinata a restare nella storia del Toro.

Da 0-2 a 3-2 negli ultimi quindici minuti per tre punti d’oro in chiave salvezza e in chiave autostima.

Queste le parole di Zaza ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine della palpitante gara del “Grande Torino”: “Oggi abbiamo avuto una grande reazione, ho aiutato la squadra a ribaltare il risultato e sono felice, ora aspettiamo domenica contro la Sampdoria. L’esultanza del secondo gol? Non voleva dire niente, di solito esulto a braccia aperte ma non c’era nessuna polemica. Oggi era una partita importantissima perché potevamo fare punti sapendo che gli altri non giocavano.

Con Nicola in panchina tante rimonte effettuate. Zaza spiega: “Ora ci siamo sistemati meglio, ma siamo ancora in una brutta zona. Dobbiamo dare continuità ai nostri risultati: il nostro problema è mentale, non sono gambe o fisico, non abbiamo mai saputo reagire alle difficoltà. Mister Nicola fa sentire tutti importanti”.

OMNISPORT | 17-03-2021 18:08