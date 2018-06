Zaza vuole convincere i tifosi del Torino

Simone Zaza ha aperto al Torino. Secondo quanto riporta Tuttosport, l'attaccante del Valencia lo ha fatto sapere ai dirigenti granata: la sua volontà è tornare in Italia e non è preoccupato del fatto che a Torino non sia amatissimo dai tifosi per alcuni suoi atteggiamenti durante i derby, anzi è convinto di conquistarli.

Nei giorni di Coverciano, riporta il quotidiano torinese, Zaza ha parlato a lungo del Torino con Andrea Belotti, con il quale potrebbe formare una coppia da sogno per puntare all'Europa League. Nella trattativa per la sua cessione potrebbe rientrare Iago Falque.

SPORTAL.IT | 18-06-2018 10:45