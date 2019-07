Zazzaroni sulla punta accostata al Napoli: "Lui come Mertens”

È Nicolas Pepé il nome nuovo per l’attacco del Napoli. Dopo la straordinaria stagione vissuta con il Lille, l’esterno d’attacco di nazionalità ivoriana è nel mirino di molti top club europei e, secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, su di lui ci sarebbe anche il Napoli, che lo valuta come alternativa allo spagnolo Rodrigo del Valencia.

“COME MERTENS”. Secondo il direttore del Corsport Ivan Zazzaroni si tratterebbe di un ottimo acquisto, nonostante le caratteristiche tecniche di Pepé non si sposino alla perfezione con le richieste di Ancelotti in questa campagna acquisti. “In Francia si parla benissimo di Pepé – ha dichiarato Zazzaroni a Radio Marte Sport -, ma il Napoli dovrà faticare per averlo perché Lille è una bottega cara, ha chiesto più di 60 milioni a chiunque abbia mostrato un certo interesse per l’ivoriano. Certo poi c’è la questione tattica: Pepé non è una prima punta o un attaccante adatto al 4-4-2, ma neanche Mertens lo era eppure adesso gioca lì davanti e lo fa anche bene”.

RISCHIO JAMES. Il direttore del Corsport s’è detto poi preoccupato per il prolungarsi della trattativa per James Rodriguez. “Per come il Napoli si sta muovendo, le ipotesi sono due – ha dichiarato Zazzaroni -: il club ha l’accordo col giocatore e adesso aspetta che il Real Madrid abbassi le pretese per il cartellino oppure l’accordo con James non è così blindato e allora il Napoli corre davvero il rischio di perderlo”. Infine, Zazzaroni ritiene ormai chiusa la questione riguardante il possibile arrivo di Icardi. “Dopo le parole di De Laurentiis dubito che l’argentino possa arrivare a Napoli”.

SPORTEVAI | 12-07-2019 14:31