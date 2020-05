Zé Maria: "Il mio Parma era fortissimo"

L'ex terzino del Parma Zé Maria in un'intervista a Radio Musica Television ha parlato della sua esperienza nel club ducale: "Crespo? Io e lui arrivammo insieme a Parma nell'estate del 1996: all'inizio il Tardini non era amico per nessuno, poi dalla vittoria con il Milan cambiò tutto. Eravamo una squadra fortissima che si ritrovava in fondo alla classifica, abbiamo affrontato tante difficoltà e da quelle avversità Ancelotti è riuscito a conquistare il gruppo e a farlo diventare vincente. Nel girone di ritorno difatti le vincemmo tutte, fatta eccezione per il pareggio in casa della Juventus, che ci raggiunse con un calcio di rigore sul finire del primo tempo".

Zé Maria si esprime sul gioiello del Parma Kulusevksi, che a breve passerà alla Juventus: "È un buon giocatore e può fare il salto di qualità con la maglia della Juventus. Tanti giovani hanno indossato la maglia bianconera e poi sono diventati campioni, può fare anche lui questo percorso".

SPORTAL.IT | 07-05-2020 08:31