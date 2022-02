Zeman: “Gol del Bari in fuorigioco, ma arbitri non sono preparati”

27-02-2022 00:01

Zdenek Zeman, allenatore del Foggia, non ci sta dopo il 2-2 interno con il Bari. E protesta: “La loro è una squadra con quattordici over 30, a differenza nostra è pieno di calciatori con esperienza in Serie A e in Serie B. Noi abbiamo sbagliato ad abbassarci, nel primo tempo invece eravamo talmente corti da mandare più volte i biancorossi in fuorigioco. E infatti il loro primo gol era proprio in fuorigioco ma purtroppo gli arbitri non sono preparati. Nella ripresa ci siamo appiattiti, è stato un errore di gioventù. Nel primo tempo abbiamo fatto bene finché siamo stati corti. Il Bari ha gente esperta, è una buona squadra e infatti è primo in classifica”.

