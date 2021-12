Zero goal in trasferta: Messi ci riprova dopo il Pallone d'Oro

03-12-2021 23:56

Quella che si avvia alla conclusione è stata per Lionel Messi l’ennesima settimana da incorniciare della sua straordinaria carriera. Lunedì scorso infatti si è aperta con la conquista del Pallone d’Oro , il settimo messo in bacheca dal fuoriclasse argentino.

Se nessuno può mettere in dubbio quelle che sono le sue eccezionali qualità, in molti hanno contestato la scelta di premiarlo nuovamente con quello che è il riconoscimento individuale più importante al quale un giocatore può ambire.

I suoi numeri in quest’ultima parte di 2021 sono stati tutt’altro che all’altezza del suo nome e da quando è arrivato al PSG ha di fatto inciso molto meno di quanto forse era lecito aspettarsi.

Le statistiche da questo punto di vista non mentono: Messi ha segnato un solo goal in otto partite di Ligue 1 , al quale vanno aggiunti i tre messi a segno in quattro gare di Champions League.

Un bottino scarno per un fuoriclasse della sua grandezza e comunque ben diverso da quelli che ha sempre portato in dote nel corso della sua lunga avventura al Barcellona.

C’è tra l’altro un dato che sorprende: tutte e quattro le reti siglate con la maglia del PSG sono state realizzate in casa (una contro il Nantes, una contro il Manchester City e due contro il Lipsia).

Messi è già sceso in campo da sette volte vincitore del Pallone d’Oro in occasione di PSG-Nizza e non ha trovato la via del goal, sabato però potrà tentare di sfatare il tabù trasferta.

La compagine parigina sarà infatti protagonista sul campo del Lens nel diciassettesimo turno di campionato e per lui potrebbe essere l’occasione giusta anche per chiudere al meglio una settimana che gli ha regalato un ennesimo trionfo.

