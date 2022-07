Zhou Guanyu senza paura: "Non vedo l'ora di salire di nuovo in macchina"

07-07-2022 10:14

Archiviare in fretta quanto successo nello scorso weekend di Silverstone. Risalire in auto e gareggiare. Questi gli obiettivi del giovane Zhou Guanyu in vista del prossimo Gp in Austria.

Non è ancora passata una settimana dall’incredibile incidente capitato all’alfiere dell’Alfa Romeo, durante il primo giro della corsa di settimana scorsa. Il cappottamento all’Abbey dell’Alfa Romeo è stato spaventoso, un crash che poteva avere delle conseguenze ben peggiori, che per fortuna non ha avuto conseguenze grazie alle nuove misure di sicurezza introdotte dalla Fia (leggasi Halo).

Show must go on e quindi il Mondiale di F1 continua senza interruzione alcuna: questo weekend sarà il noto impianto del Red Bull Ring ad ospitare una nuova sfida con la Ferrari che cerca il bis dopo l’acuto in Gran Bretagna con lo spagnolo Carlos Sainz, la Red Bull che vuole subito ristabilire le distanze e chissà una Mercedes che dovrà dimostrare di poter tornare a giocarsi almeno il podio.

Tra questi ci sarà anche il pilota cinese dell’Alfa Romeo che è atteso regolarmente sulla griglia di partenza. Queste le parole dell’ex protagonista della FIA F2: “Quando domenica scorsa ho lasciato Silverstone non vedevo l’ora di risalire già in macchina. È stato un grande incidente e ancora una volta sono grato per i miglioramenti in termini di sicurezza degli ultimi anni. Tutto questo mi ha salvato la vita e mi ha permesso di non avere conseguenze gravi. Ormai ho messo tutto alle spalle, sto già pensando al GP che effettueremo questa settimana.

Non stavamo andando affatto male a Silverstone, la vettura aveva un buon ritmo. Adesso però concentriamoci su questo fine settimana dove tra le altre cose abbiamo anche una Sprint Race, un format che ho potuto sperimentare solo ad Imola. La vivremo come una buona opportunità per metterci in una buona posizione per domenica”.