Zhou tifa per Leclerc: "Spero che Charles vinca il mondiale"

06-06-2022 13:13

Questa stagione la Ferrari è in piena lotta per il titolo mondiale. La scuderia di Maranello ha praticamente preso il posto della Mercedes rinnovando la sfida con la Red bull del neo campione iridato Max Verstappen.

Leclerc ad inizio anno era lanciatissimo, mentre ora pare che la scuderia austriaca abbia trovato i giusti accorgimenti su entrambe le vetture. In questo momento la classifica piloti vede l’olandese in vetta con 9 lunghezze sul francese della Rossa. Un gap recuperabile e che stimola entrambi i piloti ogni weekend a dare il massimo in pista.

Per quanto visto fino adesso, l’idea è che la corsa al titolo sarà un testa a testa tra Leclerc e Verstappen: sfida affascinante, tra due piloti della new generation.

Charles Leclerc, oltre ai suoi fans e a tutti i tifosi del Cavallino, ha anche trovato un inaspettato tifoso tra i colleghi in pista. Si tratta del rookie cinese Zhou, quest’anno al volante dell’Alfa Romeo dopo una lunga gavetta tra F2 e formule minori. Intervistato dal sito RacingNews365.com il pilota del Biscione non ha avuto remore nell’ammettere la sua preferenza per la contesa iridata.

“Voglio essere sincero e quindi dico che mi piacerebbe che Charles vincesse – ha dichiarato Zhou – ma credo che la Red Bull, come ho potuto constatare negli ultimi GP, sia molto forte in questo momento. Continuano a diventare sempre più veloci, quindi per Leclerc è difficile. Comunque mi piace l’idea di avere un campione del mondo diverso ogni anno”.