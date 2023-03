Zico rilancia: “Al Brasile serve Ancelotti”

L'ex calciatore ripropone la candidatura dell'allenatore del Real Madrid: “Con lui giocano bene tutti”

03-03-2023 09:40

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore Zico ha rilanciato con forza la candidatura di Carlo Ancelotti a commissario tecnico del Brasile. Partendo dal flop in Qatar: “Non mi sono piaciute due cose: il fatto di non avere schierato i titolari contro il Camerun e il gol incassato in contropiede contro la Croazia dopo essere passati in vantaggio nei supplementari. Ancelotti ct sarebbe l’ideale perché è rispettato anche dagli avversari, è il numero uno al mondo, conosce il calcio e sa che i giocatori sono più importanti dei moduli tattici. Con lui giocano bene tutti e infatti a Madrid ha subito valorizzato i nostri giovani brasiliani Vinicius e Rodrygo, i campioni del futuro”.