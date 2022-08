Zielinski dice no al West Ham, ma non è detto resti a Napoli

02-08-2022 18:05

TuttoMercatoWeb ha annunciato che Piotr Zielinski ha rifiutato il trasferimento al West Ham e la ricca proposta di contratto da 3,5 milioni di euro netti a stagione per tre anni.

Il Napoli avrebbe lasciato partire il trequartista polacco per circa 40 milioni di euro, ma la volontà del giocatore è emersa in maniera decisiva nel bloccare e far tramontare a questo punto definitivamente l’ipotesi Hammers.

Nonostante il trasferimento a Londra sia sfumato, il giocatore non è comunque incedibile per Aurelio De Laurentiis, che farebbe volentieri cassa per poi andare all’assalto di Giacomo Raspadori del Sassuolo e magari anche Antonin Barak del Verona.

Per Zielinski si era parlato anche di un interessamento da parte del Milan nelle scorse settimane, quando la trattativa per portare Charles De Ketelaere in rossonero sembrava essersi complicata in maniera pericolosa. Sfumata anche l’ipotesi rossonera, il Napoli attende nuove offerte per ottenere la liquidità necessaria a regalare forze fresche a Spalletti. Una possibilità che trapela nelle ultime ore vedrebbe il ricongiungimento tra Maurizio Sarri e il centrocampista polacco alla Lazio, qualora i biancocelesti dovessero cedere Luis Alberto.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE