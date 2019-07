Zielinski: "Napoli da scudetto, James fantastico"

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski in un'intervista a Radio Kiss Kiss parla del possibile arrivo di James Rodriguez: "Sarebbe il benvenuto, ha sempre dimostrato di essere forte, un giocatore fantastico che può fare la differenza. Ormai tutti sanno che il Napoli lo vuole. Manolas? Con lui abbiamo una delle coppie difensive più forti al mondo. Fabian Ruiz? Fuoriclasse, lo ha già dimostrato e ha l’età per esplodere".

Il polacco crede nel titolo: "Faremo di tutto per far contenti tifosi, giocando bene e vincendo le partite. Sappiamo che lo scudetto sarebbe una cosa speciale per noi, per i tifosi, per tutto il popolo napoletano, meritano questa soddisfazione. Sarà un campionato più interessante perché oltre alla Juventus c'è anche l'Inter che ora con Conte avrà qualcosa in più".

SPORTAL.IT | 15-07-2019 12:56