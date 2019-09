Ziliani attacca ancora la Juve e scatena i social

Dal suo buen retiro di Cascais, in Portogallo, anche Paolo Ziliani ha visto il big match di fine agosto tra Juventus e Napoli. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, subito dopo il fischio finale, ha analizzato la partita a modo suo, condendo di sale e pepe il dibattito e piazzando sul tavolo dei commenti un tema da moviola.

Il Tweet – Così, sul suo account, Ziliani ha commentato la sfida dell’Allianz Stadium: “Il calcio è bello perché basta una punizione inesistente fischiata quasi per disperazione nel recupero e Koulibaly arriva a mettere la ciliegiona sulla torta”. Insomma, senza il doppio regalo – del difensore del Napoli e dell’arbitro Orsato – per il giornalista oggi la Juventus sarebbe a leccarsi le ferite per la clamorosa rimonta subita, da 3-0 a 3-3.

Le reazioni – Il post su Twitter di Ziliani, come al solito, ha acceso le discussioni sul web. I tifosi del Napoli sono tutti dalla sua parte – “Punizione completamente inventata, Elmas tocca il pallone ed è poi Dybala a cadere da solo” – mentre da quelli della Juventus arrivano repliche infastidite: “Soliti piagnistei, li ha fischiati tutti i falli di questo tipo”. E ancora: “Per un tempo e mezzo partita dominata, il 3-3 era bugiardo”. Ma c’è chi condivide, seppure in parte: “Assurdo aver consentito al Napoli di tornare in corsa. Senza gli episodi fortunati nel finale staremmo a parlare di tragedia”.

SPORTEVAI | 01-09-2019 09:30