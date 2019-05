Ziliani demolisce Allegri: Chi è purosangue e chi ronzino?

Non era un mistero per nessuno che quello sfogo fatto da Allegri, nella sua ultima conferenza da allenatore della Juventus il giorno dell’ufficializzazione del suo addio, avesse come obiettivo ed esempio (in negativo) Maurizio Sarri. Nel congedarsi dopo 5 scudetti di fila, l’allenatore livornese rivendicò le sue vittorie, gli scudetti e le coppe, ribadendo la sua filosofia. Ovvero conta vincere: “Il calcio non è giocar bene, cos’è giocar bene? Io ancora non l’ho capito se qualcuno me lo spiega ascolto con la mia umiltà e poi magari ci proverò. Però c’è un dato di fatto e nella vita ci sono le categorie: ci sono i giocatori che vincono e che perdono, dirigenti che vincono e no, allenatori che vincono e non vincono mai. Ca…, se non vincono mai ci sarà un motivo, Dio santo! Nel gabbione a Livorno, lo dico perché io i tornei li vincevo tutti, ne ho perso solo uno. Ci sarà un motivo. Ora io vi farei un esempio, ma non ve lo faccio se no viene giù tutto”.

L’ESEMPIO – L’esempio non esplicitato da Allegri aveva un nome e un cognome: Maurizio Sarri. Già circolavano – anche se meno convinte rispetto ad oggi – le voci che poteva essere proprio il tecnico del Chelsea il suo erede in bianconero e la sua stoccata fu netta e precisa. Io, Allegri, sono un vincente. Lui, Sarri, è un perdente che potrà prendere solo pacche sulle spalle e complimenti ipocriti. La vittoria dell’Europa League dei Blues ha però fatto crollare questa teoria ed ecco che in tanti hanno ricordato quelle parole di Allegri.

LA FRECCIATA – Tra questi il giornanilsta de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, che ha pubblicato un messaggio sul suo profilo ufficiale Twitter commentando, tra le altre cose, la vittoria del Chelsea di Maurizio Sarri contro l’Arsenal. Non manca una dura frecciata a Massimiliano Allegri. Ecco quanto si legge: “Ricordate il teorema di Allegri sulle categorie: giocatori che a certi livelli vincono mentre altri perdono e altrettanto per gli allenatori?”. “Bene – ha aggiunto Paolo Ziliani -, Sarri è un purosangue che a differenza di quel ronzino di Allegri, in Europa vince”.

SPORTEVAI | 30-05-2019 09:28