Ziliani show su Ronaldo e individua due colpevoli

La notizia della positività al covid di Cristiano Ronaldo è stata un fulmine, a dire il vero, a cielo davvero poco sereno nel mondo del calcio. Come è stato prima per Ibrahimovic, o per il caso Napoli quando è saltata la partita con la Juve, il caso ha fatto esplodere ancor di più l’opinione pubblica che ha riversato sui social tutte le proprie sensazioni, guarda caso nel giorno del nuovo Dpcm del Governo.

Ziliani scatenato se la prende con tutti: Cr7, Agnelli, Ceferin

Non si è tirato indietro nemmeno Paolo Ziliani che non ha fatto prigionieri e ha tirato un paio di strali, un po’ contro tutti, a cominciare dallo stesso Cristiano Ronaldo ma tirando in causa i media italiani per alcuni titoli, a detta sua, troppo eclatanti, visti i tanti positivi prima di Cr7, e soprattutto ha colpito quelli che lui considera due responsabili di questa piccola “pandemia calcistica” vale a dire il presidente della Juve Andrea Agnelli e il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin.

Ronaldo shock, Ziliani attacca la Gazzetta

Tra i primi a finire nel mirino dell’ex Mediaset sono proprio i giornali, media e siti web, sul modo in cui hanno trattato la notizia. Duro l’attacco nei confronti della Gazzetta dello Sport che ieri, tra gli altri, aveva titolato “Ronaldo positivo al Covid, Georgina: Sei la mia ispirazione“. Ziliani non è tenero con la Rosa: “Vince l’ambito premio “Titolo dell’anno”. Prossimamente: Buffon titolare a Crotone. Ilaria D’Amico: “Oggi non ho fame”.

Ma ce n’è anche per gli altri siti che hanno pompato al massimo la positività di Cr7 ricorrendo molto alla parola “shock“. Ziliani bacchetta tutti: “Tra pandemia di primavera e pandemia d’autunno sono circa cento i calciatori colpiti dal Covid in Serie A. Per fortuna, finora si era trattato di uno scherzo perchè il termine shock fa capolino solo oggi per #Ronaldo. Tutti attoniti. Mondo col fiato sospeso”.

Covid e calcio: “Agnelli e Ceferin responsabili”

Per tutta la giornata di ieri Ziliani ha attaccato la Juve e Cristiano Ronaldo mostrando il video in cui Cr7 veniva invitato da una hostess allo stadio a mettere la mascherina, o ironizzando sull’annosa questione del numero degli scudetti della Juve: “Juventus FC conferma che il calciatore Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid-19, Covid-21 sul campo”.

Ma la stoccata più forte Ziliani l’ha tirata nei confronti del presidente della Juventus, Andrea Agnelli indicato, al pari di quello dell’Uefa Ceferin come uno dei responsabili di questo continuo contagio nel mondo del calcio: “Agnelli è quello che a inizio marzo fece di tutto (per fortuna invano) per giocare Juventus-Inter a stadio pieno; Ceferin quello che non contento di qualificazioni europee e mondiali, per fare soldi si è inventato la Nations League. Ladies and gentlemen, il gatto e il gatto!”

SPORTEVAI | 14-10-2020 09:14