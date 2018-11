Zuniga, nuova vita tra yacht e donne bellissime

Ricordate Juan Camilo Zuniga? L’ex calciatore del Napoli e della nazionale colombiana passato agli onori della cronaca soprattutto per aver fratturato una vertebra a Neymar durante i quarti di finale dei mondiali del 2014? Adesso ormai Zuniga ha detto definitivamente addio al calcio e ha deciso di cominciare a godersi la vita a 360 gradi, così come testimoniano le sue ultime fotografie pubblicate sui social network.

L’ex terzino del Napoli, infatti, ha postato una foto a bordo di uno yacht in compagnia di otto bellissime ragazze in costume, tutte o quasi con una bottiglia di birra in mano. Anche Zuniga è presumibilmente in costume: a torso nudo, con tanto di collana, occhiali da sole e cappellino, ma soprattutto un sorriso che denota tutta la sua felicità.

Un senso di spensieratezza e libertà ripreso anche nella didascalia in cui scrive: “Non aspettare di avere tutto per goderti la vita, già hai la vita che ti permette di goderti tutto”. Parole sacrosante, anche se non tutti al giorno d’oggi possono permettersi uno yacht e otto donne da invitare a bordo (di cui una è la moglie, a scanso di equivoci), ma poco importa: Zuniga ha già dimostrato di ragionare al di fuori degli schemi e i suoi follower lo hanno preso come nuovo modello di vita.

Alcuni scrivono: Zuzù, insegnaci a vivere; altri sottolineano come fino a questo momento sia stato l’unico a riuscire a fregare il presidente del Napoli De Laurentiis, restando sotto contratto pur senza giocare; e, sempre come fanno notare sarcasticamente i follower, spendendo nella maniera migliore i soldi di ADL.

SPORTEVAI.IT | 08-11-2018 10:35