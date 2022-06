Zverev: i tempi necessari per il recupero

07-06-2022 11:44

Che non fosse un incidente da niente lo si era già capito vedendolo uscire dal campo con le mani sul volto e piuttosto dolorante.

Alexader Zverev aveva addirittura lasciato il Centrale di Parigi in sedia a rotelle, per poi tornare in campo per ufficializzare il ritiro e salutare pubblico e avversario. Più o meno tutti hanno ancora negli occhi quelle scene e il suo addio durante la semifinale.

La diagnosi iniziale, parla di diversi legamenti del piede lacerati. Lo stop rischia di essere lungo: dal sogno di strappare a Novak Djokovic la prima posizione nell’ATP ranking, alla forte possibilità di saltare slam, tornei, partite della seconda parte di stagione.

Stando a quanto riporta il quotidiano francese L’Équipe, Zverev ha consultato un medico specializzato nella lesione dei legamenti della caviglia a Monaco di Baviera. Quest’ultimo gli ha prescritto una calzatura speciale per consolidare la parte del piede interessata che dovrà indossare per una ventina di giorni.

Dopo questo primo periodo, il tennista dovrebbe essere in grado di riprendere a correre passo dopo passo. Il numero 3 del mondo è quindi probabile che possa tornare in campo tra sei/otto settimane, un periodo che potrebbe cambiare a seconda dei risultati degli esami futuri.

Cosa sarà costretto a saltare il tedesco? Il forfait a Wimbledon è quindi inevitabile, l’obiettivo è dunque quello di essere 100% agli US Open in programma a New York il prossimo 29 agosto, torneo in cui Sascha vanta una finale nell’edizione 2020 (persa contro Thiem). Il tedesco potrebbe ritornare nel circuito per i tornei sul cemento nordamericano (Montreal e Cincinnati) in preparazione al quarto e ultimo Slam dell’anno.

Purtroppo per il tedesco, un infortunio che non ci voleva.