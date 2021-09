Zverev: "La medaglia d'oro a Tokyo ha un valore inestimabile"

Zverev è tornato a parlare di Tokyo 2020: “La medaglia d’oro alle Olimpiadi mi ha dato più sensazioni delle altre vittorie, questo successo ha un valore inestimabile perché non giochi solo per te stesso, giochi per il tuo Paese. È una sensazione incredibile. Non sono affatto sceso in campo solamente per me stesso”.

Adesso testa al prossimo appuntamento: “Mi sento onorato di far parte di nuovo della squadra di Laver Cup. Ho tanti bei ricordi dell’evento e in particolare di quell’ultima partita a Ginevra nel 2019”.

OMNISPORT | 19-09-2021 15:41