Zverev: "Sono ancora lontano dal top"

31-12-2022 13:06

Alexander Zverev in conferenza stampa a margine della United Cup ha parlato delle sue condizioni fisiche: “Credo di essermi sentito okay, ma il mio tennis è molto lontano da dove voglio che sia. Credo sia normale, dopo sette mesi di inattività. Ci sono cose diverse da come sono abituato, ad esempio mi sono stancato molto prima del solito, ma questo è normale quando non si gioca”, sono le parole riportate da Ubitennis.

“Fisicamente non sono al livello a cui vorrei essere. Mi stanco più in fretta, sono meno veloce. Ad essere onesto, non provo più dolore da due, tre settimane, dal torneo in Arabia. Prima di quel momento non ero in grado di fare tutte le cose che volevo. Non credo risolverò il problema entro domani, è questione di settimane”.

Niente aspettative per quanto riguarda l’Australian Open: “Sarebbe irrealistico e un po’ stupido pensare di poter vincere o una cosa del genere. Certamente voglio vincere, tutti lo vogliono. E’ importante che mi rimetta in forma”.