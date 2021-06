20.000 tifosi potranno assistere al GP di Aragon

Buone notizie per gli appassionati di MotoGp.

Lo scorso mercoledì 9 giugno, il consiglio di sicurezza si è riunito a MotorLand Aragon e ha approvato l’ingresso del pubblico ai prossimi eventi internazionali. La decisione è stata presa dopo aver sviluppato un protocollo esaustivo che tiene in considerazione le caratteristiche del circuito e l’ambiente che potrebbe garantire la sicurezza e la salute di tutti i partecipanti.

Prima del Motogp previsto a settembre, il tracciato di Aragon vivrà una sorta di anteprima con il pubblico: nelle prossime settimane infatti, il circuito ospiterà 6.400 fan, ammessi al WTCR World Touring Car Championship che si terrà insieme al Pure ETCR International Electric Touring Car Championship, dal 9 all’11 luglio.

La MotoGP tornerà al MotorLand il fine settimana del 10-12 settembre per il Gran Premio di Aragon, un evento che in questo caso, prevede la vendita di 20.000 biglietti. Durante la prima settimana di agosto la situazione della pandemia sarà rivalutata e in base ai risultati, i parametri saranno rivisti.

OMNISPORT | 11-06-2021 13:16