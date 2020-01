Calciomercato invernale 2020, tutte le trattative e scambi in diretta LIVE - Virgilio Sport

Ma se per il cileno del Barcellona, in campo da titolare nella semifinale di Supercoppa di Spagna persa contro l ’ Atletico Madrid, la strada è sempre più in salita, per il danese in rotta con il Tottenham e deciso a lasciare il club a giugno a costo zero, o a gennaio se possibile, l ’ Inter sta pensando a uno scambio, volto ad ammortizzare il costo del cartellino, vicino ai 20 milioni di euro, che gli Spurs chiederebbero per rinunciare subito all ’ ex Ajax.

L'Empoli si conferma una delle formazioni più attive nel mercato di gennaio della Serie B. Ad essere stravolto sarà in particolare l'attacco : in attesa dell'arrivo di almeno un centravanti è ufficiale l'ingaggio dal Napoli di Amato Ciciretti. Per Ciciretti, che torna in B dopo la buona parentesi ad Ascoli nella seconda parte dello scorso campionato, l'obiettivo è quello di centrare la terza promozione in A della carriera dopo quelle con il Benevento nel 2017 e il Parma nel 2018.

L ’ attaccante siciliano potrebbe infatti lasciare la Toscana per trasferirsi proprio a Genova e tornare così a giocare in quella Serie A assaggiata con l ’ Empoli nella scorsa stagione. Pagato 9 milioni nell ’ estate 2018 e sotto contratto fino al 2023, La Gumina, il cui rendimento non è stato soddisfacente durante il girone d ’ andata, rischia di pagare la rivoluzione nell ’ attacco dell ’ Empoli, deciso a stravolgere l ’ organico a gennaio per risalire la classifica.

Il Napoli ha perso contro l'Inter la seconda partita consecutiva in casa nella gestione Gattuso. L'unica novità sembra profilarsi in porta, dove David Ospina potrebbe prendere il posto di Alex Meret : l'ex Spal non è al meglio della condizione ed è stato tra i peggiori contro l'Inter.

Che il mercato invernale del Milan non si sarebbe fermato al ritorno di Zlatan Ibrahimovic era cosa nota, fatto sta che le cessioni continuano a far parlare più degli acquisti. Quanto al portiere, con Reina verso l ’ Aston Villa il Milan deve decidere se promuovere Antonio Donnarumma come secondo del fratello Gianluigi, ma l ’ intenzione del club non è quella di restare con due soli estremi difensori.

Ashley Young è sempre più lontano dal Manchester United e sempre più vicino all'Inter. Nonostante questo forte segnale, Young ha regolarmente partecipato alla sessione di allenamento di giovedì agli ordini del tecnico Ole Gunnar Solskjaer. La trattativa con l'Inter non è ancora a un punto di svolta, ma il calciatore dovrebbe trasferirsi a Milano, salvo clamorosi colpi di scena, entro la fine del mercato invernale.

La Sampdoria rinforza il proprio reparto arretrato ingaggiando Lorenzo Tonelli, che torna a Genova in prestito dal Napoli. Tonelli torna così a vestire la maglia blucerchiata, sempre in prestito dal Napoli, collezionando 19 presenze e un gol. Con il suo ingaggio, la Samp si mette al riparo da possibili delusioni di mercato, vista la situazione di stallo nella trattativa per arrivare a Simon Kjaer, in uscita dall'Atalanta.

L'arrivo di Zlatan Ibrahimovic non sarà l'unica mossa di mercato del Milan durante il mercato di riparazione di gennaio. L'operazione di sfoltimento della rosa non passa però solo dalla cessione di Suso : in uscita ci sono anche Piatek, Fabio Borini, in direzione Hellas Verona, e Pepe Reina, che ha trovato l'accordo con l'Aston Villa.

Patrick Cutrone è vicinissimo all'approdo alla Fiorentina. Dopo circa 5 mesi trascorsi in Premier League con la maglia del Wolverhampton, l'attaccante ex Milan è così a un passo dal ritorno in Serie A Secondo quanto riportato da ‘ Tmw, il club viola e il Wolverhampton hanno definito i dettagli per il ritorno in Serie A dell'attaccante classe '98.

La corsa a Christian Eriksen, centrocampista danese attualmente in forza al Tottenham, perde una contendente : secondo i media britannici, infatti, il Manchester United ha rinunciato a quello che era, fino a oggi, uno dei suoi obiettivi di mercato, lasciando così campo libero alle altre due pretendenti dichiarate, Inter e Juventus. Il contratto di Eriksen scadrà a giugno, ma il Tottenham è alla ricerca di un acquirente già a gennaio per far cassa per non perdere il danese a parametro zero.

Mattia Caldara è sempre più lontano dal Milan. Il Milan sta puntando sull ’ acquisto di un difensore centrale, visto anche l'infortunio di Duarte, e secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport 'può essere ceduto in prestito con l'obiettivo di ritrovarlo in piena forma per la prossima stagione. L ’ Atalanta , club per cui Caldara ha giocato per tre stagioni , è pronta a riaccogliere il difensore , che con la maglia degli orobici era riuscito anche a conquistare la Nazionale.

La raccolta è stata presentata giovedì a Milano, alla presenza dell ’ amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, del presidente della Lega B, Mauro Balata, dei presidenti della Lega Pro, Francesco Ghirelli, dell ’ Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi, e dell ’ Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, e del direttore Mercato Italia di Panini, Antonio Allegra.

A margine della presentazione del nuovo album dei ‘ Calciatori Panini a Milano, l'amministratore delegarto dell'Inter Beppe Marotta ha parlato del mercato dei nerazzurri, sia in entrata sia in uscita, concentrandosi su due nomi in particolare, Vidal e Politano. Marotta, ha leggermente frenato, senza però escludere l'arrivo dell'attuale centrocampista del Manchester United. Marotta, ha glissato, rimandando la questione ai prossimi giorni. L'Inter ha posto, le basi per la trattativa estiva.

Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini in un'intervista alla Gazzetta dello Sport parla del suo futuro : Io cerco sempre di essere sincero, almeno si giudica il mio pensiero autentico. Pellegrini vuole un cambio di passo del club giallorosso : Io sono un ragazzo molto ambizioso, che pretende molto da se stesso e dagli altri.

Fabio Borini va all'Hellas Verona. L'attaccante esterno lascia il Milan dopo due anni e mezzo ed è pronto a firmare un contratto di 6 mesi con la societ veneta : la conferma è arrivata dagli stessi agenti del giocatore. Borini dice addio dopo 75 partite e 8 gol tra campionato e coppe.

I rumors sono stati in parte alimentati dallo stilista Giorgio Armani, che in un'intervista al Corriere della Sera ha confermato l'interesse. Non abbiamo mai pensato al Milan.

Jasmin Kurtic è ormai un giocatore del Parma, manca solo l'annuncio. La società ducale se lo assicura dalla Spal per 4 milioni di euro, mentre al giocatore vanno due anni e mezzo di contratto. E stato vano l'inserimento in extremis del Torino, dopo che il giocatore stesso aveva già espresso la sua volonta di trasferirsi a Parma.

Il Manchester United è in profonda crisi e le voci su Massimiliano Allegri si intensificano. La panchina di Ole Gunnar Solsjkaer traballa dopo sole due vittorie nelle ultime sei partite e, secondo il Daily Mail, il tecnico toscano sarebbe stato contattato formalmente.

Momento della verità della stagione per Boban e Maldini, che dopo l'ingaggio di Ibrahimovic si muovono per rinnovare drasticamente la rosa rossonera. Pianificati rinforzi in tutti i reparti.

Diego Demme è un giocatore del Napoli. Il centrocampista tedesco arriva a titolo definitivo dal Lipsia : già sbarcato in Italia, in mattinata sosterrà i test medici a Villa Stuart. Il Napoli verserà nelle casse del Lipsia 10 milioni di euro più un bonus che oscilla tra i due e i 3 milioni di euro.

Mauro Icardi continua a segnare a raffica con la maglia del Paris Saint Germain, ma per il futuro sogna sempre un ritorno in Italia, e di giocare nella Juventus. Ma c'è uno spiraglio : la Juve è alla ricerca di un attaccante di altissimo livello per la prossima stagione, e Icardi, giovane, esperto e già avvezzo alla serie A, sarebbe il profilo ideale per la Vecchia Signora.

Il presidente del Parma Pietro Pizzarotti ai microfoni di Sportitalia ha parlato di mercato : La classifica è corta, teniamo i piedi per terra anche perché il girone di ritorno sarà un altro campionato. Kulu ? Scelta più razionale quella di restare qui a gennaio, per giovani Parma piazza adatta, per giocare ed esprimersi.

La Fiorentina valuta Franck Kessié per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riporta Repubblica, gli uomini di mercato viola hanno mostrato interesse per il giocatore del Milan, che potrebbe sbarcare in Toscana per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Su Kessié c'era precedentemente il West Ham, che però si è fatto da parte negli ultimi giorni.

Nello scontro di mercato tra Juventus e Inter si è aperto un altro fronte : il duello per Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia piace anche al Paris Saint Germain, con i nerazzurri ora favoriti per l'acquisto a giugno. Secondo quanto riferisce Sportitalia, uno degli agenti del giocatore.

Il ritorno di Zlatan potrebbe infatti non essere l ’ unico acquisto in attacco del Milan, le cui attenzioni si sono ora concentrate su Matteo Politano. L ’ attaccante romano classe ’ 93 è attualmente ai margini nell ’ Inter e potrebbe rilanciarsi in rossonero, anche se l ’ arrivo di Ibrahimovic sembrava essere il prodromo di un cambio di modulo con il passaggio allo schieramento con due punte e un trequartista a sostegno.

Cosa è successo ieri mercoledì 8 gennaio 2020

Virgilio Sport - 09-01-2020 | 00:22