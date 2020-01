Il futuro di Federico Bernardeschi è lontano dalla Juventus. Nella stagione in cui doveva consacrarsi, il centrocampista bianconero non è riuscito a fare il salto di qualità anche perché non ha trovato con Sarri una collocazione precisa in campo: nelle 14 partite giocate, 9 da titolare, non ha mai inciso e non ha mai messo a referto gol e assist, segno di una involuzione evidente. L’acquisto di Dejan Kulusevski, in arrivo a giugno, ha ulteriormente consolidato le certezze di una partenza a fine stagione: l’ex Fiorentina potrebbe diventare un’importante pedina di scambio per il mercato estivo. Secondo la Stampa, il direttore sportivo Fabio Paratici potrebbe approcciare l’argomento con il suo omologo alla Roma, Gianluca Petrachi, in vista del match di domenica sera all’Olimpico: nei piani degli uomini di mercato bianconeri c’è all’orizzonte un possibile scambio con i capitolini. Nella lista acquisti dei campioni d’Italia ci sono infatti da tempo due gioielli della Roma, Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. L’ex Sassuolo sta trattando per migliorare l’intesa con i capitolini, in scadenza nel 2022, mentre il classe 1999 ha rinnovato nei mesi scorsi il suo contratto fino a giugno 2024. Paratici è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Bernardeschi per arrivare a uno dei due giocatori. La Roma in ogni caso prenderà tempo: il possibile ritorno in Champions League potrebbe scongiurare il sacrificio dei suoi gioielli per ragioni economiche.

Weekend di mercato caldissimo per l'Inter, che sta accorciando i tempi per tre obiettivi da tempo nel mirino: Olivier Giroud, Christian Eriksen ed Ashley Cole. Per il centravanti del Chelsea la strada è in discesa dopo il via libera arrivato da Frank Lampard in conferenza stampa: "Se la situazione si rivelerà giusta per tutte le parti in causa, soprattutto per il Chelsea, Giroud può lasciare il club anche senza l'arrivo di un altro attaccante". L'attaccante francese è davvero a un passo: Inter e Chelsea sono sempre più vicine all'accordo, c'è solo un milione di distanza con i nerazzurri che offrono 4 milioni di euro più uno di bonus, e i londinesi che ne chiedono 5 più uno di bonus. Lo riporta Sky. Per Giroud pronto un contratto di due anni e mezzo, la fumata bianca potrebbe arrivare a giorni. A centrocampo, c'è grande attesa per Christian Eriksen. Il danese è in uscita dal Tottenham ma chiede 10 milioni di euro a stagione, il dialogo è costante e si aspetta una risposta all'ultima offerta di Marotta. La candidatura del giocatore degli Spurs ha superato quella di Arturo Vidal, il cui affare è ora in stallo a causa della complicata situazione che sta vivendo il Barcellona: "Dipende da tanti fattori, non nascondo che è un giocatore importante per noi, ma la posizione del tecnico del Barcellona è a rischio e se dovesse cambiare non so cosa possa succedere", sono le parole di Marotta. In difesa, si sta per chiudere per Ashley Young: l'esterno sinistro non è stato convocato da Solskjaer per la partita di campionato contro il Norwich. E' la svolta che si attendevano gli uomini di mercato nerazzurri, che secondo i media inglesi avrebbero già trovato un accordo con il giocatore, pronto a trasferirsi immediatamente in Italia.

Rocco Commisso apre per la prima volta all'addio di Federico Chiesa ma vuole farsi pagare caro. "Ho un ottimo rapporto con lui e con il babbo Enrico, ci siamo parlati tanto. Se poi in estate vorrà andare via ne riparleremo, sempre che arrivi un’offerta favorevole per la Fiorentina", sono le parole pronunciate venerdì dal patron dei viola. La cessione del figlio d'arte sembra sempre più probabile, ma il club toscano vuole almeno 60 milioni di euro. Ogni discorso con Juventus e Inter è comunque rimandato alla prossima estate: Chiesa ha recuperato dal problema alla caviglia ed è pronto a riscattarsi dopo una prima parte di stagione di più bassi che alti.

La Serie A 2019 - 20, va incontro alla ormai classica rivoluzione di gennaio. Oppure ci sono pure le cessioni di calciatori finiti fuori dal progetto tecnico e in cerca di una nuova destinazione. Quando inizia e quando finisce il calciomercato invernale ?.

Cosa è successo ieri venerdì 10 gennaio 2020

