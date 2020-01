Calciomercato invernale 2020, tutte le trattative e scambi in diretta LIVE - Virgilio Sport

Nel giorno in cui Christian Eriksen ha sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni dell ’ Inter, il mercato dei nerazzurri si complica alla voce attaccante. Il prescelto era Olivier Giroud, obiettivo dell ’ Inter ormai da inizio mercato, ma bloccato dalle esose richieste del Chelsea. Gli Spurs di José Mourinho, quindi, dopo aver ceduto Eriksen all ’ Inter, sembrano poter beffare i nerazzurri nella corsa all ’ attaccante francese.

Continua la rivoluzione nell ’ attacco dell ’ Ascoli. Dopo la cessione di Matteo Ardemagni al Frosinone a partire è Alessio Da Cruz. L ’ attaccante olandese ex Parma era stato messo tra i partenti dopo la brutta reazione avuta a causa dell ’ espulsione subita contro il Trapani e le pretendenti non si sono fatte attendere. La formula del trasferimento è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto dal Parma, che detiene ancora la proprietà del cartellino del giocatore.

Si è conclusa l'esperienza di Marco Amelia sulla panchina della Vastese. Il club abruzzese, ha infatti esonerato l'ex portiere di Roma, Milan e Livorno, campione del mondo nel 2006. Amelia paga il deludente andamento della squadra, oltre che reduce da due sconfitte consecutive, l'ultima in casa contro il Campobasso.

Mattia De Sciglio resta in bianconero, Laywin Kurzawa rimane in Francia. La decisione è stata della società bianconera che, già prossima a cedere Emre Can al Borussia Dortmund ha finito per preferire la certezza rappresentata da De Sciglio che, al netto dei tanti infortuni subiti nei due anni e mezzo a Torino, garantisce duttilità di impiego sulla destra e sulla sinistra, rispetto all ’ incognita rappresentata da Kurzawa, mancino puro reduce da annate deludenti al Psg.

Il portierone della Juventus non ha affatto intenzione di smettere, nonostante alcuni gufi : Dopo una certa età fare gli anni non è una grande festa, però è un qualcosa di inevitabile e va accettato sempre con il sorriso e la soddisfazione a 42 anni di essere un giocatore e avere un buon rendimento e essere una persona felice. Buffon si sente a suo agio nel nuovo ruolo in bianconero : Il ruolo che ho nella squadra e il rapporto che ho con tutti è gratificante.

Alessandro Florenzi verso l'addio alla Roma. L'esterno giallorosso, avrebbe già detto sì al Valencia : i due club stanno trattando per trovare un accordo prima della fine della sessione invernale di mercato.

Il Napoli ha annunciato l'arrivo di Matteo Politano dall'Inter. Questo il comuinicato del club azzurro : Il Napoli annuncia l'acquisizione delle prestazioni sportive di Matteo Politano con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Matteo Politano è nato a Roma il 3 agosto del 1993. Politano vanta anche 3 presenze in Nazionale con un gol.

L'Inter ha annunciato l'acquisto di Christian Eriksen, fiore all'occhiello della campagna acquisti invernale del club nerazzurro. Eriksen ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 : Beppe Marotta e Piero Ausilio lo hanno strappato al Psg, che aveva puntato il giocatore. Ora è arrivato il momento di intraprendere una nuova sfida, sono molto felice di poter giocare in Serie A e con una grande società come l ’ Inter, è un club fantastico.

L'Inter si prepara a chiudere la sessione invernale di mercato con un ultimo grande botto in attacco. Ora l'addio definitivo : per l'Inter arriva un tesoretto da 17 milioni di euro, più il 15% di una possibile futura rivendita. Beppe Marotta e Piero Ausilio cominciano ora lo sprint finale di mercato per l'attaccante : oltre ai soliti Olivier Giroud e Fernando Llorente, è spuntato nelle ultime ore il nome di Islam Slimani.

L'infortunio di Luigi Sepe apre le porte all'arrivo di Ionut Radu al Parma. In un'intervista a FcInterNews, l'agente del portiere di proprietà dell'Inter, Oscar Damiani si esprime così sulla questione : Si può fare Radu al Parma ? Di certo non c ’ è ancora nulla. Il Parma è una possibilità sulla quale le due società stanno ragionando e lavorando, ma al momento non c ’ è nulla di fatto.

L'Atalanta e la Fiorentina sono tornate alla carica per Igor : la Spal potrebbe anche decidere di cederlo ma bisogna fare in fretta per poi puntellare il reparto arretrato con un nuovo innesto, magari con maggiore esperienza del difensore brasiliano classe 1998.

Un altro uruguaiano per il Cagliari. Il Psv ha annunciato che Gaston Pereiro martedì non si allenerà : un indizio ulteriore riguardo il suo possibile trasferimento in Sardegna. Il classe 1995 è in Olanda dal 2015 : in precedenza giocava nel Nacional Montevideo. Vanta 10 presenze con la 'Celeste.

Il mercato è chiuso, aveva detto il ds bianconero Fabio Paratici poco tempo fa. Ma la Juve nelle ultime ore è tornata a pensare a un centrocampista, considerate le ultime prestazioni della squadra di Sarri : i campioni d'Italia stanno vagliando diverse opzioni, pronti a cogliere l'occasione prima della fine della sessione invernale.

L'Inter è una delle società più attive sul mercato. Il club nerazzurro starebbe riflettendo sul futuro di Vecino. Nel caso dovesse partire Vecino, l'Inter andrebbe alla ricerca di un nuovo elemento per il centrocampo. Nelle ultime ore sta prendendo quota il nome di Kucka, 32enne centrocampista in forza al Parma, con un passato al Milan.

Il Milan si appresta a sfidare il Torino per un posto in semifinale di Coppa Italia. Piatek dovrebbe giocare titolare, a meno di novità dell'ultima ora legate al mercato. Il Tottenham, lo segue da tempo. Attenzione anche al Chelsea con Lampard che, vista la probabile partenza di Giroud.

Come riportato dal MundoDeportivo, il Barcellona avrebbe individuato l'attaccante giusto per prendere il posto di Suarez, attualmente ai box per infortunio. La scelta sarebbe caduta su Rodrigo, attaccante del Valencia. Per convincere il club dei pipistrelli a lasciar andare il 28enne Rodrigo, il Barça è pronto ad inserire nella trattativa il giovane Wague. Classe 1998, il difensore senegalese farebbe comodo al Valencia, alla ricerca di un esterno di difesa.

Nonostante le buone prestazioni di Under, la Roma sarebbe comunque alla ricerca di un giocatore che possa sostituire l'infortunato Zaniolo. Il nome nuovo sarebbe quello di Pedro, attualmente in forza al Chelsea. Quets anno fatica a trovare spazio con Lampard in panchina.

Cosa è successo ieri lunedì 27 gennaio 2020

Virgilio Sport - 28-01-2020 | 23:45