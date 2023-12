Dal terzo scudetto del Napoli all'Italia del tennis che vince la Coppa Davis

30-12-2023 10:50

2023, un anno di sport: dal terzo scudetto del Napoli all’Italia del tennis che vince la Coppa Davis, passando per la morte di Gianluca Vialli e per l’approdo in finale di Champions League dell’Inter di Simone Inzaghi contro il Manchester City (poi campione) di Pep Guardiola. Ma senza dimenticare l’oro di Gianmarco “Gimbo” Tamberi nel salto in alto ai Mondiali di atletica a Budapest, il team Europe del golf che trionfa alla Ryder Cup di Roma e l’impresa di Francesco “Pecco” Bagnaia che in sella alla Ducati bissa il titolo mondiale di MotoGp.