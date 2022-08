20-08-2022 11:32

Gregorio Paltrinieri “sbaglia” una volta, ma non due. Il fuoriclasse carpigiano, reduce dalla delusione per il secondo posto negli amati 1500 agli Europei di Roma, si riscatta dominando la prima prova di fondo prevista dal calendario nelle acque di Ostia, la 5 chilometri.

Europei di Roma, doppietta italiana nella 5 km: Paltrinieri precede Acerenza

Paltrinieri si è mostrato più forte anche del moto ondoso ostiense trionfando con il tempo di 52’15, confermandosi campione europeo sulla distanza dopo il successo di quattro anni fa a Budapest e facendo meglio anche rispetto al secondo posto di luglio ai mondiali sempre nella capitale ungherese. A completare la festa italiana il secondo posto di Domenico Acerenza, amico e inseparabile compagno di allenamenti di Greg. Bronzo per il francese Olivier che ha avuto la meglio al fotofinish sul connazionale Logan Fontaine.

Il trionfo di Paltrinieri è arrivato all’indomani della decisione degli organizzatori di rinviare di 24 ore le gare originariamente in programma per la giornata di venerdì a causa del maltempo (forte vento e mare mosso) e di cancellare le staffette.

Immenso Paltrinieri, terza medaglia agli Europei 2022

Paltrinieri ha subito impostato una gara dura, scandendo un ritmo rivelatosi ben presto insostenibile per buona parte della concorrenza: solo Fontaine e Acerenza sono riusciti a resistergli. Gregorio ha così conquistato il secondo oro personale agli Europei di Roma dopo quello degli 800 metri e non è ancora finita perché domenica, anche in questo caso con un giorno di ritardo rispetto al programma originario, è in programma il gran finale con la 10 km di cui è campione europeo in carica oltre che Mondiale dopo il trionfo di luglio a Budapest. Nella stessa specialità l’emiliano ha conquistato il bronzo ai Giochi di Tokyo nel 2021, prima medaglia a cinque cerchi della carriera nel fondo.

Europei Roma, Gabrielleschi bronzo nella 5 km femminile: 60ª medaglia per l’Italia

A completare la festa italiana è stato il bronzo conquistato da Giulia Gabbrielleschi nella prova femminile dominata dalla campionessa olimpica Sharoj Van Rouwendaal. L’olandese ha piazzato lo sprint vincente a 300 metri dalla fine, bruciando la spagnola De Valdez, che ha così conquistato la medaglia d’argento. Le due hanno dominato la prova facendo il vuoto fin dall’inizio proprio insieme a Gabbrielleschi, che ha potuto festeggiare il podio solo dopo il fotofinish. Quella di Giulia è la medaglia numero 60 per l’Italia agli Europei di Roma e la quarta individuale della carriera, un mese dopo il bronzo ai Mondiali di Budapest.