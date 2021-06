50.000 spettatori alla prossima 24 ore di Le Mans

Circa 50.000 persone potranno assistere a prove libere, qualifiche e gara della 24 ore di Le Mans dal 18 al 22 agosto, o il 20% della capienza abituale, utilizzando il pass sanitario. Lo ha annunciato l’organizzazione della competizione. I biglietti saranno venduti a partire dal 21 giugno. Inizialmente previsto per il 12-13 giugno, quindi il prossimo weekend, la gara automobilistica di durata più famosa del mondo all’inizio di marzo è stata rinviata all’inizio di marzo proprio per avere la possibilità di accogliere il pubblico dopo che lo scorso settembre l’edizione del 2020 si era tenuta a porte chiuse. In caso di evento annullato o di ulteriori porte chiuse, i biglietti verranno rimborsati.

OMNISPORT | 10-06-2021 20:09