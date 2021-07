A Donington Rea vince la Superpole Race

Successo numero 104 in carriera in Superbike (e 196° podio) per Jonathan Rea. Il nordirlandese della Kawasaki, vincitore degli ultimi sei titoli mondiali, si è imposto nella Superpole Race del Gran Premio di Gran Bretagna sul bellissimo circuito di Donington. Secondo e terzo, rispettivamente a 2”531 e a 3”409 da Rea, si sono piazzati i due portacolori della BMW Motorrad, il britannico Tom Sykes, che torna sul podio dopo due anni, e l’olandese Michael van der Mark. Il turco della Yamaha Toprak Razgatlioglu, vincitore di gara-1 e secondo nella classifica mondiale, ha dovuto accontentarsi del sesto posto e vede aumentare a 23 punti il suo distacco dal nordirlandese. E’ caduto al secondo giro l’altro britannico Alex Lowes, il compagno di squadra di Rea. Primo italiano, nono, Andrea Locatelli, compagno di team di Razgatlioglu. Alle 14 locali, le 15 italiane, ci sarà gara-2.

OMNISPORT | 04-07-2021 12:37