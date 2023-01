A Garmisch il graffio di Kristoffersen: Italia in festa con Gross e Sala

04-01-2023 21:18

Primo successo stagionale per Henrik Kristoffersen, che a Garmisch-Partenkirchen domina il terzo slalom speciale della Coppa del mondo 2023 di sci alpino maschile.

Sulle nevi tedesche il norvegese ha centrato il 29° successo in carriera, 22° in slalom, il primo dallo scorso marzo, al temine di due manches perfette. Al secondo posto lo svizzero Marco Feller a 1″22, terzo l’eterno francese Clement Noel a 1″46. Kristoffersen vola in testa alla classifica di specialità salendo a 220 punti, contro i 205 di Feller, insediandosi al terzo posto di quella assoluta con 485 punti, alle spalle del connazionale Aleksander Aamodt Kilde (617) e dello svizzero Marco Odermatt (946).

Buone notizie anche per i colori italiani, che piazzano due atleti tra i primi sei: quinto posto per Stefano Gross, capace di risalire dal 26° di metà gara grazie al miglior tempo assoluto nella seconda manche (per il 36enne bolzanino prima volta in top 5 dal 3° posto dello slalom di Val d’Isere nel dicembre 2019), sesto per Tommaso Sala, che ha recuperato quattro posizioni nella seconda manche eguagliando il miglior piazzamento della carriera in slalom, il 6° posto del 2022 a Kitzbuehel.