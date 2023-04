A Liverpool non solo calcio, in arrivo una maxi arena per gli esports

La città di Liverpool sta per diventare il nuovo punto di riferimento per gli appassionati degli sport elettronici. La ragione? Una nuova location di circa 650 metri quadrati, chiamata Level Tap, che aprirà i battenti nel mese di maggio.

30-04-2023 00:18

Dove sorgerà la nuova arena di Liverpool?

Questo nuovo spazio sarà situato all’interno del complesso commerciale Liverpool One, che è famoso per la sua vasta gamma di servizi di ristorazione, vendita al dettaglio e intrattenimento competitivo. Level Tap sarà diviso in due livelli. Il livello superiore sarà dedicato agli streamer e ai team competitivi, con un’area lounge che può ospitare fino a 100 posti a sedere. Al piano inferiore, invece, ci sarà un bar e una sala da pranzo. La “concept art” della nuova location è già stata rilasciata, dando un’idea di ciò che i visitatori possono aspettarsi.

Adam Rydings, fondatore di Level Tap, ha commentato: “Liverpool sta diventando sempre più un grande centro di gioco, con una reputazione ben nota per lo sviluppo di videogiochi. Quando si combina questo con la reputazione di Liverpool One come fulcro centrale della città, con la sua comunità di servizi F&B innovativi, vendita al dettaglio e intrattenimento competitivo, la nuova unità di Hanover Street sembrava la scelta ovvia per aprire la nostra nuova sede”.

Cosa offrirà Level Trap?

In aggiunta ai servizi di gioco competitivo, Level Tap offrirà anche una vasta gamma di opzioni di cibo e bevande a tema di gioco, dando ai visitatori un’esperienza completa di immersione nel mondo dei videogiochi. Questa nuova sede rappresenta un’ulteriore conferma del crescente interesse per gli sport elettronici e per i videogiochi competitivi in generale. Secondo un rapporto di Newzoo, entro il 2023 si prevede che gli esports genereranno oltre 1,1 miliardi di dollari di entrate in tutto il mondo, grazie al crescente numero di sponsorizzazioni, pubblicità e diritti di trasmissione.

Non solo, ma gli esports stanno anche attirando sempre più l’attenzione dei giovani talenti, con molti giovani che aspirano a diventare pro player e guadagnare cifre significative. La ricerca Hardcore Gamers ed Esports fan in Italia, condotta da YouGame, ha mostrato che i pro player italiani possono guadagnare in media dai 10.000 ai 30.000 euro all’anno solo partecipando a tornei e competizioni.