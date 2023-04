Esports e videogames: quanto guadagnano i pro player?

Negli ultimi anni, gli esports hanno guadagnato una notevole popolarità, diventando una forma di intrattenimento sempre più rilevante in tutto il mondo. Di conseguenza è cresciuto anche il ritorno economico per i giocatori professionisti, i cosiddetti "pro player". Ma quanto guadagnano realmente?

28-04-2023 23:48

Negli ultimi anni, gli esports hanno guadagnato una notevole popolarità, diventando una forma di intrattenimento sempre più rilevante in tutto il mondo. Di conseguenza è cresciuto anche il ritorno economico per i giocatori professionisti, i cosiddetti “pro player”. Ma quanto guadagnano realmente?

I guadagni dei pro player

Ma quanto guadagnano effettivamente i pro player dei videogiochi? La risposta dipende da molti fattori, tra cui il gioco specifico, la regione geografica in cui il giocatore si trova e il livello di successo che ha raggiunto nella sua carriera. Tuttavia, alcuni pro player di punta sono riusciti a guadagnare cifre che sfiorano o superano il milione di dollari l’anno. Ad esempio, il giocatore danese Peter “dupreeh” Rasmussen, membro del team Astralis, ha guadagnato più di 1,3 milioni di dollari fino al 2021 grazie ai suoi successi nei tornei di Counter-Strike: Global Offensive. Il sudcoreano Lee Sang-hyeok, noto come “Faker“, è considerato uno dei migliori giocatori di League of Legends di tutti i tempi e ha guadagnato oltre 1,2 milioni di dollari solo dai premi dei tornei.

Non solo tornei

Tuttavia, i guadagni dei pro player non si limitano ai premi dei tornei. Molti giocatori professionisti sono anche sponsorizzati da grandi marchi come Red Bull, Nike, Adidas e altri, che offrono loro contratti di sponsorizzazione e pubblicità. Inoltre, i pro player possono anche guadagnare denaro tramite la creazione di contenuti online, come lo streaming di partite e tutorial su piattaforme come Twitch e YouTube.

Possiamo affermare dunque, che i guadagni dei pro player dei videogiochi possono variare notevolmente in base a molti fattori, ma quelli di successo possono guadagnare cifre notevoli grazie ai premi dei tornei, alle sponsorizzazioni e ai contenuti online. Tuttavia, diventare un giocatore professionista richiede impegno, tempo e talento, e non tutti i giocatori raggiungono mai questo livello di successo.

Altri esempi di guadagni di pro player

Per gli amanti delle statistiche ecco una lista di alcuni dei più importanti pro player in termini di guadagno: