26-04-2023 14:53

È uno degli astri nascenti dell’esport italiano: il nome di Fabio ‘Fabiorabi01’ Rabindo è sempre più accostato ai principali campioni di questa disciplina. Un’ascesa rapida, quella del player di Betclic Apogee, che l’ha portato a giocarsi eventi importanti in giro per l’Europa, passando per la chiamata della Sampdoria alla eSerie A fino alle speranze di qualificazione alla prossima FIFA eWorld Cup col team Betclic Apogee, per l’appunto. Fabiorabi01 è un ragazzo con grandi ambizioni, come è giusto che sia, con una visione ben precisa del mondo degli esport e con qualche consiglio sulla spettacolarità del calcio moderno che solo una visione giovanile riesce a dare. Di seguito, l’intervista completa al giocatore.

Fabio, in che modo ti sei avvicinato al mondo degli esports?

Ho sempre seguito il mondo esportivo, ma se dovessi scegliere un istante in particolare, penso sia stato dopo la vittoria di Prinsipe all’evento di Madrid. In quel momento, mi piacque talmente tanto il pensiero di vedere un italiano giocarsela con i top player mondiali che ho pensato “un giorno voglio arrivare anch’io a quei livelli”.

Ad oggi, quali sono gli avversari che ti hanno impressionato maggiormente?

Attualmente i player che mi stanno maggiormente colpendo penso siano Danipitbull, Karimisbak e Obrun, amo la loro umiltà e ambizione nel voler dimostrare di essere sempre i numeri 1. Infatti penso siano tra i migliori, se non i migliori in Italia

Quando hai capito di potertela giocare con i più grandi campioni degli esports?

Ho capito di potermela giocare con tutti dall’inizio della mia carriera, difficilmente mi sono sentito inferiore a un altro pro player, e quelle poche volte in cui è capitato, mi sono sempre chiesto quale fossero i miei errori e cosa dovessi migliorare per raggiungere i top europei e fortunatamente per ora sta andando bene.

Fino a questo momento, qual è stata la tua gioia più grande in questo ambiente?

La mia più grande gioia è avvenuta l’anno scorso, quando sono riuscito a raggiungere un importante evento a Londra, la TOTS cup. Credo che viaggiare per l’Europa facendo ciò che amo sia stata una delle esperienze più belle della mia vita.

Quanto pensi possa ancora crescere il mondo degli esports?

Il mondo degli esport ha avuto una grossa accelerata durante la pandemia, oggi è ancora in grossa crescita. Ci sono tantissime aziende che stanno investendo nel nostro settore, anche se serve rapidamente una regolamentazione come avvenuto in tantissimi paesi europei per portare questo mondo allo step successivo.

Qual è il tuo rapporto con il mondo del calcio? Sei un tipo da stadio?

lo ammetto, sono un tifoso da divano! Seguo tantissimo il calcio ma dalla Tv. C’è bisogno forse di rendere più attraente e stimolante frequentare lo stadio, magari rendendolo uno show!

Quali sono gli obiettivi che ti prefissi a breve e a lungo termine?