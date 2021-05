A Madrid Barty batte Kvitova e va in semifinale

L’australiana numero 1 del mondo Asleigh Barty, pur faticando, approda alle semifinali del WTA 1000 di Madrid battendo la ceca Petra Kvitova, numero 12, in un’ora e 50 minuti di gioco. 6-1 3-6 6-3 il punteggio del match con Ash che ha dominato il primo set volando subito 5-0 con due break ma poi si è fatta brekkare dalla sua avversaria nel secondo game del secondo parziale per poi operare, dopo un break e controbreak all’inizio del set decisivo, l’allungo risolutore sul 3-2. Ora la vincitrice del Roland Garros affronterà la spagnola Paula Badosa, che ha sconfitto la svizzera testa di serie numero 8 del torneo Belinda Bencic per 6-4 7-5.

OMNISPORT | 05-05-2021 15:49