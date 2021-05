Si ferma nei quarti di finale il cammino di Sara Errani nel nuovo torneo WTA 250 sulla terra battuta di Parma. La 34enne romagnola, numero 108 del ranking, è stata travolta col punteggio di 6-3 6-0 in meno di un’ora e mezza dalla statunitense Sloane Stephens, 28enne della Florida vincitrice degli US Open 2017 e finalista al Roland Garros 2018 nonché ex numero 3 del mondo e ora scesa al 65.

OMNISPORT | 20-05-2021 15:39