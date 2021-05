A Parma trionfa Coco Gauff, Wang spazzata via in finale

Secondo successo in carriera in un torneo del circuito maggiore WTA dopo quello sul cemento indoor di Linz del 2019 per Cori, detta “Coco”, Gauff. La 17enne prodigio statunitense, numero 30 del mondo, nella finale del nuovissimo WTA 250 di Parma ha spazzato via col punteggio di 6-1 6-3 in un’ora e un quarto la cinese Qiang Wang, numero 48, ma che due anni fa è stata numero 12. La campioncina nata in Florida lunedì sarà numero 25, suo nuovo best ranking in carriera.

OMNISPORT | 22-05-2021 17:47