A Spalletti l'Italia è piaciuta: lo screzio con Milevski e la spiegazione del pareggio in Macedonia del Nord

Per Spalletti l'Italia non ha demeritato contro la Macedonia del Nord. Ecco perché è arrivato il pareggio: l'analisi del Ct al termine della partita di Skopje.

09-09-2023 23:35

Sperava sicuramente in un esordio diverso, migliore almeno sotto il profilo del risultato. Luciano Spalletti invece ha debuttato con un pareggio alla guida della nazionale azzurra. Italia bloccata (ancora) dalla Macedonia del Nord e ora pericolosamente a rischio eliminazione nel girone di qualificazione a Euro 2024. Poche luci e tante ombre per gli azzurri a Skopje, su un campo che certamente non ha aiutato l’Italia a sviluppare il suo gioco. L’altro nemico è stato il tempo: Spalletti è al timone degli azzurri da pochi giorni e del suo staff non fanno parte bacchette magiche.

Spalletti spiega dove l’Italia ha sofferto di più

Così l‘ex allenatore del Napoli ai microfoni della Rai, subito dopo la conclusione della partita:

“La sofferenza è stata sul piano di queste ribattute, queste seconde palle dove non siamo stati pronti poi a ricreare questo blocco squadra in fase difensiva. Le respinte spesso sono state oggetto di riconquista da parte dei centrocampisti che accompagnavano e venivano a sostegno. Però direi che la squadra ha giocato una buona partita“.

Per il Ct gli azzurri hanno giocato una buona gara

Nel complesso, però, per Spalletti gli azzurri non hanno demeritato, anzi hanno giocato una partita apprezzabile sotto il profilo dell’impegno e della qualità di prestazione. Spiega infatti il tecnico:

“Non abbiamo concesso molto, nelle possibilità di scelta c’era lo spazio, c’era la tranquillità di poter scegliere dei passaggi per poter andare a far male. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo lavorare sugli aspetti che sono venuti fuori da questa gara, che è poi l’unica come riferimento per poter migliorare”.

Il sonno mancato di Spalletti e i tifosi davanti alle tv

Sui social i processi a Spalletti sono già cominciati, il successore di Mancini sembra esserne consapevole quando fa cenno ai tantissimi tifosi che hanno atteso e giudicato la prima uscita della “sua” Nazionale:

“Sì, ribadisco che ho dormito poco stanotte. Del resto dormo sempre poco prima delle partite, un po’ d’emozione c’è, non si giocava solo qui, si gioca in tutto il mondo la partita dell’Italia. Abbiamo emigrati da tutte le parti e tutta Italia era davanti ai televisori a guardarci”.

Spalletti-Milevski, scintille al termine della gara

Insomma, Spalletti apparentemente sereno nonostante il risultato deludente del match contro la Macedonia del Nord. Sereno, del resto, il Ct azzurro era stato anche subito dopo il fischio finale, quando il tecnico avversario Milevski ha risposto polemico alla sua stretta di mano, indicando una zona del campo e mostrandogli le sue rimostranze: probabile il riferimento a un mancato gesto di fair play degli azzurri, che non hanno spedito il pallone in fallo laterale per consentire i soccorsi a uno dei tanti calciatori nord macedoni colpiti da crampi nel finale. Spalletti ha ignorato le lamentele del collega, allontanandosi e facendo segno di no con la mano.