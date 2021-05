A2, i verdetti della seconda fase

Sedici squadre ai playoff, sei già in vacanza, quattro ai playout e una già retrocessa in Serie B. Dopo la sesta e ultima giornata della seconda fase, in A2 si sa finalmente sia chi andrà a giocarsi la promozione in A1 sia chi, invece, lotterà per non retrocedere.

Partendo proprio dalla salvezza, registrata la retrocessione di Bergamo (alla quale serviva vincere con oltre 20 puti di scarto l’ultima gara contro la Stella Azzurra per mantenere la categoria), Biella e la formazione di coach Germano D’Arcangeli sfideranno Rieti e molto probabilmente San Severo (la quale in teoria dovrebbe ancora recuperare una gara) nelle due serie di playout che stabiliranno le altre due formazioni che dovranno lasciare il secondo campionato nostrano.

Sono invece già tranquille e hanno ordinato il “rompete le righe” ai propri giocatori Cento, Piacenza, Orlandina, Orzinuovi, JB Monferrato e Latina (quest’ultima però, come San Severo, dovrebbe recuperare una gara), compagini che rivedremo l’anno prossimo in A2 magari con ambizioni diverse.

Restano quindi le magnifiche 16, quelle che da sabato 22 maggio daranno il là ai tanto attesi playoff che metteranno in palio due promozioni in A1.

In seguito ai risultati degli ultimi match disputati ieri, questi sono gli accoppiamenti dei quarti di finale dei due tabelloni creati dalla LNP:

Tabellone Oro

1 GeVi Napoli – 16 Giorgio Tesi Group Pistoia

8 BCC Treviglio – 9 Top Secret Ferrara

5 Givova Scafati – 12 LUX Chieti Basket 1974

4 Apu Old Wild West Udine – 13 2B Control Trapani

Tabellone Argento

2 Reale Mutua Torino – 15 Staff Mantova

7 Tezenis Verona – 10 Urania Milano

6 Unieuro Forlì – 11 Atlante Eurobasket Roma

3 Bertram Tortona – 14 OraSì Ravenna

Tutte le serie, dai quarti alle finali, saranno al meglio delle cinque gare con alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

Visto il calendario serrato e la posta in gioco, diverse squadre con velleità di promozione si sono rafforzate e si rafforzeranno nelle prossime ore per non lasciare nulla al caso, puntando al bottino pieno e cercando di concludere nel miglior modo possibile una stagione lunga e davvero dispendiosa.

OMNISPORT | 17-05-2021 12:41