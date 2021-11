A2, solo Scafati e Cantù rimangono a punteggio pieno

01-11-2021 16:26

Si assottiglia sempre più il numero di squadre imbattute in Serie A2. Dopo la quinta giornata di regular season infatti solo Scafati (vittoriosa ieri contro la Stella Azzurra) e Cantù (autrice di un’incredibile rimonta in casa contro Mantova) restano senza sconfitte nel secondo campionato nazionale.

In coda invece ai Gironi Verde e Rosso da registrare invece come il cambio di guida tecnica non abbia portato buoni frutti ad Orzinuovi (al quinto k.o. in altrettante uscite), mentre Fabriano, grazie ad una gran prova in quel di Chiusi, si è sbloccata ottenendo la prima vittoria stagionale.

Di seguito tutti i risultati e le classifiche aggiornate dopo il 5° turno.

GIRONE VERDE

Urania Milano-Gruppo Mascio Treviglio 69-90

Infodrive Capo d’Orlando-Reale Mutua Torino 60-72

Agribertocchi Orzinuovi-2B Control Trapani 70-72

S.Bernardo/Cinelandia Park Cantù-Staff Mantova 83-81

Bakery Piacenza-Apu Old Wild West Udine 75-85

Giorgio Tesi Group Pistoia-UCC Assigeco Piacenza 78-50

Novipiù JB Monferrato-Edilnol Biella posticipata al 01/11/2021 17:00 – Diretta digitale terrestre su MS Sport e via satellite su MS Channel, canale 814 piattaforma Sky e in chiaro canale 54 piattaforma Tivusat

Classifica

S.Bernardo/Cinelandia Park Cantù 10 5-0

Staff Mantova 8 4-1

Apu Old Wild West Udine 8 4-1

Giorgio Tesi Group Pistoia 8 4-1

Reale Mutua Torino 8 4-1

UCC Assigeco Piacenza 6 3-2

Gruppo Mascio Treviglio 6 3-2

2B Control Trapani 4 2-3

Urania Milano 4 2-3

Novipiù JB Monferrato 2 1-3

Bakery Piacenza 2 1-4

Infodrive Capo d’Orlando 2 1-4

Edilnol Biella 0 0-4

Agribertocchi Orzinuovi 0 0-5

GIRONE ROSSO

Umana Chiusi-Ristopro Fabriano 64-71

Benacquista Assicurazioni Latina-Atlante Eurobasket Roma 59-64

Next Nardò-LUX Chieti 65-72

Stella Azzurra Roma-Givova Scafati 61-63

Top Secret Ferrara-Allianz Pazienza San Severo 77-59

Unieuro Forlì-Tramec Cento 74-72

OraSì Ravenna-Tezenis Verona 57-70

Classifica

Givova Scafati 10 5-0

OraSì Ravenna 8 4-1

Unieuro Forlì 6 3-2

Umana Chiusi 6 3-2

Atlante Eurobasket Roma 6 3-2

Top Secret Ferrara 4 2-3

LUX Chieti 4 2-3

Next Nardò 4 2-3

Allianz Pazienza San Severo 4 2-3

Stella Azzurra Roma 4 2-3

Tramec Cento 4 2-3

Tezenis Verona* 3 3-2

Benacquista Assicurazioni Latina 2 1-4

Ristopro Fabriano 2 1-4

*Tezenis Verona 3 punti di penalizzazione

