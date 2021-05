A2: Torino sbanca Napoli, Verona e Trapani quarta in fila

Prima vittoria nella fase a orologio per Scafati che schianta Tortona ma resta all’ultimo posto di un girone bianco dove il colpo esterno di Torino a Napoli riapre i giochi per la prima testa di serie ai playoff. Nel girone giallo, Verona continua a inanellare vittorie su vittorie: l’85-81 sul campo di Ferrara all’ultimo turno è la quarta in fila e, soprattutto, la avvicina al primo posto finale visti i k.o. di Treviglio (contro Eurobasket) e Urania (a Chieti).

A imitare la Scaligera nel girone azzurro è Trapani che, con il 76-69 sul parquet di Cento, resta imbattuta nella seconda fase e saldamente al primo posto del raggruppamento. Grande equilibrio invece nel girone blu dove le affermazioni di Orlandina, Orzinuovi e Novipiù fanno sì che ci sia un terzetto a contendersi la salvezza diretta, un obiettivo che invece si allontana sempre più dalla portata di Rieti.

La compagine laziale, tormentata da infortuni e problemi legati al Covid-19, con soli cinque uomini disponibili si sacrifica lo stesso scendendo in campo contro l’Agribertocchi ma alla fine termina anzitempo la gara commettendo una serie di falli sistematici per abbreviare l’agonia.

Nel girone nero, infine, la vittoria di Biella (la seconda in questa fase) inguaia Bergamo che al momento sarebbe ultima e retrocessa in B.

GIRONE BIANCO

GeVi Napoli-Reale Mutua Torino 67-73

Givova Scafati-Bertram Tortona 89-69

Unieuro Forlì-Apu Old Wild West Udine 74-83

Classifica (comprende gli scontri diretti della prima fase):

GeVi Napoli 10

Reale Mutua Torino 10

Apu Old Wild West Udine 8

Bertram Tortona 8

Unieuro Forlì 8

Givova Scafati 4

GIRONE GIALLO

Atlante Eurobasket Roma-BCC Treviglio 68-57

LUX Chieti Basket 1974-Urania Milano 75-67

Top Secret Ferrara-Tezenis Verona 81-85

Classifica (comprende gli scontri diretti della prima fase):

Tezenis Verona 12

BCC Treviglio 10

Urania Milano 8

Top Secret Ferrara 8

Atlante Eurobasket Roma 6

LUX Chieti Basket 1974 4

GIRONE AZZURRO

Tramec Cento-2B Control Trapani 69-76

OraSì Ravenna-Staff Mantova 70-62

Giorgio Tesi Group Pistoia-UCC Assigeco Piacenza 90-83

Classifica (comprende gli scontri diretti della prima fase):

2B Control Trapani 14

Staff Mantova 10

OraSì Ravenna 8

Giorgio Tesi Group Pistoia 8

Tramec Cento 6

UCC Assigeco Piacenza 2

GIRONE BLU

Allianz Pazienza Cestistica San Severo-Orlandina Basket Capo d’Orlando 91-83

Benacquista Assicurazioni Latina-Novipiù JB Monferrato 66-87

Kienergia Rieti-Agribertocchi Orzinuovi 54-77

Classifica (comprende gli scontri diretti della prima fase):

Orlandina Basket Capo d’Orlando 10

Agribertocchi Orzinuovi 10

Novipiù JB Monferrato 10

Benacquista Assicurazioni Latina 8

Allianz Pazienza Cestistica San Severo 6

Kienergia Rieti 4

GIRONE NERO

Edilnol Biella-Withu Bergamo 82-66

Riposa: Stella Azzurra Roma

Classifica (non comprende gli scontri diretti della prima fase):

Edilnol Biella 4

Stella Azzurra Roma 2

Withu Bergamo 2

OMNISPORT | 10-05-2021 13:08