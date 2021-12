Abraham ammonito in Bologna-Roma: era diffidato, salta l'Inter

01-12-2021 20:35

Brutte notizie per la Roma e per José Mourinho . L’allenatore dei giallorossi non avrà a disposizone Tammy Abraham in occasione del big match contro la sua ex squadra, l’ Inter di Simone Inzaghi, gara valida per il 16° turno di Serie A e in programma sabato 4 dicembre alle 18:00 allo Stadio Olimpico.

L’attaccante inglese ex Chelsea era diffidato ed è stato ammonito nel recupero del primo tempo della partita del ‘Renato Dall’Ara’ contro il Bologna. Il 24enne si è scontrato col centrocampista avversario Mattias Svanberg, autore del goal del vantaggio dei felsinei: l’arbitro Pairetto non ha avuto dubbi ed ha estratto il cartellino giallo.

Una defezione pesante per la Roma in vista del match contro i campioni d’Italia. Mourinho perde, infatti, il suo centravanti e punto di riferimento offensivo in una gara fondamentale nel cammino della formazione capitolina, che avrà l’opportunità ditestare le proprie ambizioni in questa Serie A nel match contro una big e candidata alla vittoria finale.

Dopo aver ricevuto il cartellino giallo, Abraham ha provato a spiegarsi con l’arbitro Pairetto e ha continuato a protestare col direttore di gara al termine della prima frazione di gioco, nel tragitto verso gli spogliatoi.

Nell’occasione dell’ammonizione, Tammy Abraham si è girato e ha trovato sulla sua strada Svanberg, colpito involontariamente al volto. Un contatto fortuito che il direttore di gara ha giudicato falloso e ha deciso di punire con il cartellino giallo.

OMNISPORT