Abraham confessa: “Mourinho il mio zio di Roma, che feeling con Dybala”

27-01-2023 13:03

Tammy Abraham racconta il suo rapporto con José Mourinho: “Lui e’ come il mio zio di Roma. Prima di venire qui abbiamo parlato, mi ha chiesto se preferissi restare nella piovosa Inghilterra oppure godermi il sole di Roma. Venire qui è stata la scelta giusta, grazie a lui. Mi sto godendo ogni momento”.

A far sognare i tifosi giallorossi è l’intesa sbocciata tra il britannico e Paulo Dybala: “Paulo Dybala ho sviluppato un bel rapporto dentro e fuori il campo. Un’amicizia che sta diventando sempre più solida con il passare del tempo. Questo e’ positivo per me e per la squadra, dobbiamo continuare su questa strada. Lui è un giocatore straordinario e il suo arrivo ha portato qualcosa di diverso che prima mancava”.