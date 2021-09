Accordo per la cessione del Genoa: Preziosi venderà a 777 Partners

Dopo 18 anni, il Genoa si prepara all’inizio di una nuova era. Dal prossimo 14 settembre infatti Enrico Preziosi non sarà più il presidente e proprietario del club ligure.

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il patron del Grifone ha trovato un accordo per la cessione al fondo statunitense 777 Partners. Una trattativa che andava avanti da diversi mesi, arrivata ad una conclusione positiva.

Il fondo è attivo dal 2007 e ha doppia sede, New York e Miami. Può vantare un portafoglio di investimenti che ha toccato i 3 miliardi di dollari. Da tre anni hanno anche una quota di minoranza del Siviglia nella Liga.

Per quanto riguarda invece Preziosi, il suo legame con il Genoa non si romperà. Anzi: rimarrà come socio di minoranza e avrà incarichi di rappresentanza, in Lega Calcio e a livello istituzionale.

Si interrompe una presidenza durata quasi due decenni, la più longeva nella storia del club. Che ora è pronto a ripartire.

04-09-2021