Acerbi ritrova Inzaghi: accordo vicino tra Lazio e Inter

17-08-2022 23:02

Francesco Acerbi è ormai a un passo dall’Inter. A riferirlo è Il Messaggero, testata vicina alle formazioni romane.

Il difensore della Lazio, campione d’Europa in carica con la Nazionale italiana, dovrebbe approdare in nerazzurro entro domenica secondo il quotidiano.

Acerbi verrebbe dunque preferito a Manuel Akanji, l’altro nome caldo delle ultime ore come rinforzo per la retroguardia nerazzurra. A differenza dello svizzero però, Acerbi costa meno – arriverebbe in prestito – e conosce già molto bene il campionato italiano, oltre a Simone Inzaghi visto il trascorso comune nella Capitale.

Con i biancocelesti, il 34enne difensore ha collezionato 173 presenze ufficiali; tante quante ne ha fatte registrare con la maglia del Sassuolo. La sua esperienza in Serie A è dunque enorme e potrebbe dare sicurezza alla retroguardia dell’Inter, in cerca di un giocatore in grado di far rifiatare Stefan De Vrij, anch’egli ex Lazio.

