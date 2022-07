Achille Polonara è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Efes

20-07-2022 15:45

Viaggio breve, anzi brevissimo per Achille Polonara che lascia Istanbul per andare a Istanbul.

Fa sorridere certo, ma è la verità: l’ala grande infatti dice addio al Fenerbahçe per accasarsi all’Efes, club due volte consecutive campione d’Europa nelle ultime due stagioni in Eurolega. Continua quindi la parabola di alto livello intrapresa dal cestista italiano che ad un certo punto era anche vicino a tornare in Italia.

L’azzurro ha invece firmato un contratto 1+1 in un’estate – dopo quella del 2021, vissuta ai Giochi Olimpici di Tokyo – che lo vedrà prepararsi verso gli Europei 2022.

Nulla da fare quindi per la Virtus Bologna che una trattativa con Achille Polonara ce l’aveva: l’opzione offerta V nere però, che quest’anno disputeranno l’Eurolega, evidentemente non è riuscita a soddisfare tutte le richieste del cestista.