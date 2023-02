Il terzino del PSG, Hakimi, potrebbe finire nei guai giudiziari per la denuncia di una 23enne la quale non ha sporto denuncia ma lo accusa di violenza sessuale

L’accusa nei riguardi del campione del PSG e del Marocco Achraf Hakimi è gravissima, oltre che infamante. L’ex Inter, stando a quel che riporta il transalpino Le Parisien, sarebbe indagato per violenza sessuale.

Domenica una ragazza si è recata alla stazione di polizia di Nogent-sur-Marne, piccolo comune francese nel dipartimento della Valle della Marna a Sudest di Parigi, e ha raccontato di essere stata violentata dal terzino del club francese nella sua casa di Boulogne-Billancourt.

La denuncia per violenza a carico di Hakimi

La presunta vittima, 23 anni, ha poi aggiunto di non voler sporgere denuncia ma l’ufficio del procuratore di Nanterre, un centro della cintura parigina, ha aperto comunque l’inchiesta e adesso gli inquirenti stanno lavorando al fascicolo, montato sulla base delle dichiarazioni della ragazza.

Hakimi, 24 anni, e la ragazza si sarebbero conosciuti sui social, attraverso Instagram e da lì avrebbero poi fissato un appuntamento: i fatti, stando al racconto raccolto dall’autorevole quotidiano francese, si sarebbero verificati il 16 gennaio scorso a seguito di una discussione tra i due proprio sui social.

Il campione marocchino era presente, regolarmente, ai The Best FIFA Football Awards 2022 di lunedì sera dominati da Leo Messi, suo compagno di squadra.

L’incontro e il racconto della violenza subita

Nella notte, la giovane si sarebbe recata a casa del giocatore a Boulogne a bordo di un Uber che lui stesso le aveva prenotato. A casa di quest’ultimo, stando alle parole della ragazza, si sarebbe consumata la violenza.

Hakimi, viene riportato virgolettato, “l’avrebbe baciata sulla bocca, le avrebbe sollevato i vestiti scoprendo le sue parti intime, nonostante le sue proteste”. Quindi si sarebbe consumata la violenza e solo dopo alcune ore la ragazza è riuscita a liberarsi e a contattare via messaggio un amico per farsi venire a prendere. Domenica scorsa, la decisione di rilasciare le dichiarazioni alla locale stazione pur non denunciando il terzino della nazionale marocchina.

Hakimi e lo stop forzato

Nei giorni in cui la vittima avrebbe indicato la data dell’incontro con Hakimi, che ha saltato le ultime due partite di campionato con Lille e Marsiglia per un infortunio, il calciatore si sarebbe trovato solo a Parigi poichè sia la moglie, la nota attrice Hiba Abouk, sia i figli sarebbero stati all’estero a Dubai.

