Adani stavolta esagera su Allegri, le sue offese scatenano la bufera sul web

25-09-2022 09:14

La critica è una cosa, l’offesa un’altra. Non è un mistero cosa pensi Lele Adani delle qualità di Allegri come allenatore ma se finora il confine non era mai stato superato, stavolta forse l’ex terzino, oggi opinionista Rai, è andato giù davvero pesante nell’esternare il suo pensiero sul tecnico bianconero dopo le tante frecciate degli anni passati, compreso un memorabile botta e risposta ai tempi in cui Adani era a Sky.

Per Adani Allegri non capisce niente di niente

Stuzzicato da alcuni spettatori nel corso di un evento di padel a margine del ‘Festival dello Sport’ di Trento, organizzato dalla Gazzetta, Lele Adani ha risposto così ad una domanda sull’attuale tecnico della Juve: “Allegri non sa nulla di padel, nulla di ippica, nulla di tennis, nulla di calcio, nulla di ping pong. Non sa niente…”.

I tifosi stanchi delle frecciate di Adani ad Allegri

Anche gli stessi tifosi della Juventus, che mai come in questo periodo non sono avari di critiche nei confronti di Allegri, si ribellano e sui social scoppia la bufera: “Spero che le deliranti affermazioni di Adani vi abbiano convinto (qualora ce fosse stato bisogno) a sostenere ancora di più la nostra Juventus ed il suo allenatore Allegri” oppure: “Adani…mediocre giocatore pseudo intenditore di calcio”.

C’è chi osserva: “Ha mancato di rispetto all’allenatore della mia Società, per conseguenza anche alla mia Società, Adani puoi anche andare a quel paese” o anche: “Adani è un povero incapace, ha bisogno di qualche saltimbanco che ne esalti le inesistenti doti, voi andate bene in questo ruolo, basta che ci sia la Juve di mezzo”.

Il web è scatenato: “Allegri dice delle cose sul calcio che seppur stucchevoli, sbagliate e noiose non sfociano di certo nell’insulto personale. Non credo che Allegri abbia mai detto che Adani non sappia fare nulla nella vita” e ancora: “Credo abbia prevalso il fastidio, ricordatevi che dopo la prima lite (Sky) su richiesta della Juve Adani fu escluso dai post partita. Nella prima discussione le tesi di Adani erano lecite, ieri invece ha toppato in pieno” e infine: “Adani e’ un povero ossessionato. E dovremmo essere tutti d’accordo”.